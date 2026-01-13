東京・渋谷のNHK放送センターNHKは13日、2026年度の予算と事業計画を発表した。事業収入は25年度比2.4％（146億円）増で6180億円、事業支出は6.8％（436億円）増で6871億円。事業収支差金は690億円のマイナスとなった。4年連続の赤字で、還元目的積立金で補填する。26年度の受信料収入は、受信契約を結んでいるのに支払っていない未収件数の減少などで25年度比1.9％（109億円）増の5910億円になる見込み。受信料の契約や収納に