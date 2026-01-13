ソフトバンクは13日、新入団選手を対象に「プロアスリートとして信頼されるために」をテーマとした講義を行った。講師を務めたのは、弁護士法人平松剛法律事務所の田代幸嗣弁護士で、“プロスポーツ選手のお金事情”や“オンラインカジノの恐怖”など4項目を中心に、質疑応答を交えながら進められた。ドラフト3位指名の鈴木豪太投手は“愛される選手になるために”というテーマについて理解を深め、「プロ野球選手は見られる