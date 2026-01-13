キャッチボールするソフトバンク・大関＝福岡県筑後市ソフトバンクの大関友久投手が13日、福岡県筑後市のファーム施設で練習を公開し、キャッチボールなどで調整した。昨季は自己最多の13勝を挙げ、初のタイトルとなる勝率第1位。チームが3連覇を目指す中、2年連続最多勝の有原航平投手が日本ハムに移籍したが「自分がしっかり補えるようにしたい」と自覚十分に話した。フォームの精度を上げるのがテーマ。奪三振数を増やすた