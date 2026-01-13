記者会見する経団連の筒井義信会長＝13日午後、東京都千代田区経団連の筒井義信会長は13日の定例記者会見で、中国政府が日本に対する軍民両用（デュアルユース）品目の輸出規制強化を発表したことを巡り「わが国だけをターゲットにした管理措置の強化は経済的威圧行為であると捉えており、極めて遺憾だ」と述べた。輸出規制はレアアース（希土類）製品も対象になるとの懸念が高まっており「幅広い業種に大きな影響が出てくる。