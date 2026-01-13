言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・中級編」！言葉の「最後」に来るのか「真ん中」に来るのか。日常の何気ないシーンを思い浮かべながら、正解を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□うりにほん□□□□うかんあく□□答えを見る↓↓↓↓↓正解：しゅ正解は「しゅ」でした。▼解説それぞれの言葉に「しゅ」を入れると、次のようになりま