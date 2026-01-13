北京市人的資源・社会保障局が9日に発表した「2025年北京市人的資源市場賃金データ報告（第4四半期）」によると、2025年第4四半期（10-12月）、北京市は人型ロボットとエンボディドAI（人工知能）を中核とする商用化実践が全面的に加速し、スマート/ハイエンド製造業ロボットシステムエンジニア、ロボット電気エンジニア、エンボディドAIアルゴリズムエンジニアの平均月収の中央値がいずれも2万5000元（約56万2500円）を超えた。同