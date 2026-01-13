中国商務部は1月12日、中国と欧州の電気自動車（EV）の協議の進展を発表しました。発表によると、欧州側は『価格約束申請の提出に関するガイドライン文書』を発表します。価格約束とは、業者が販売価格を一定以上の水準に保つことを約束することを意味します。業界関係者は、これは協議を繰り返したことで「ソフトランディング」が実現されたことを意味するとの見方を示しました。発表によると、EUと中国は中国製EVの問題を適切に