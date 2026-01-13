並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！今回は、空欄が2カ所あります。どのようなルールで数字が増えているのか、前後の関係をじっくり観察してみてください。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、2つの□に入る数字を答えてください。1, 4, 5, 9, 14, □, □, 60ヒント：1つの数字だけでなく、「前の2つの数字」を足し算してみましょう。その計算結果が次の数字になっていませんか？答えを見る↓↓↓↓↓