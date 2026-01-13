ソフトバンクの大関友久投手（28）が13日、福岡県筑後市の球団施設で自主トレを公開した。昨年は24試合に登板し、自己最多の13勝5敗、防御率1・66。勝率7割2分2里で最高勝率の初タイトルも獲得し、チームの日本一に貢献した。「いいシーズンだったと思います。チームも日本一になりましたし、自分としても達成できた目標もあり、いい1年だったと思っています」とあらためて振り返った。新シーズンに向けて、キャッチボールや