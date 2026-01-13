速報です。13日午後、長岡市の住宅に男が押し入り、女性を脅し現金を奪って逃げました。警察が強盗事件として男の行方を追っています。 事件があったのは、長岡市笹崎3丁目の一般住宅です。警察によりますと13日午後3時前、70代女性が自宅2階にいたところ男が侵入し、女性に対して包丁のようなものを示し現金を要求しました。男は、現金約4万円を奪って逃走しました。 事件当時、女性は一人でいてケガはありません。 男は年