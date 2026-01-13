高市首相が通常国会冒頭での解散を検討する中、野党は選挙に向けた連携強化を急いでいます。首相の決断を前に、選挙に向けた準備が慌ただしく進められています。（長野記者）「早ければ２３日に解散という報道を受け、札幌市選挙管理委員会では準備や対応に追われています」１月１０日、各都道府県の選挙管理委員会に総務省から届いた緊急の通知。 解散総選挙に向けてスケジュールの確認や業者との調整など準備を呼びかけ