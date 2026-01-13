奈良市内で行われている日韓首脳会談。両国の連携強化が重要だとする認識で一致しました。首脳会談の会場となる奈良市内のホテル。その向かいに建つ奈良市役所の屋上には、「歓迎 李在明大統領」と書かれた垂れ幕が。正午をすぎると、辺りに緊張感が走ります。奈良市役所でも…（山中真アナウンサー）「屋上にも警備の警察官が、何人も立っています」そして、午後０時半すぎ（記者リポート）「いま、韓国の李在明大統領