大阪市の横山市長はさきほど、大阪府の吉村知事と共に辞職して、出直し選挙に臨むことを検討していると明らかにしました。１月１３日午後５時半ごろ、大阪市の横山英幸市長は取材に応じ、３度目となる「大阪都構想」の住民投票の実施に向けた民意を問うため、吉村府知事と共に辞職して出直し選挙に臨むことを検討していると述べました。もし選挙に臨む場合は、２月にも行われる見込みの衆議院選挙の投開票日と同じ日が最有力