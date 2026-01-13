1月13日午後、新潟県長岡市の民家に60代くらいの男が押し入り、包丁のようなもので住民の女性をおどして、現金約4万円を奪い逃走しました。男は現在も逃走中で、警察は男の行方を追っています。 1月13日午後3時前、長岡市笹崎にある民家の2階に70代女性がいたところ、突然1階から男が押し入り、女性に包丁のようなものをつきつけ、「金を出せ」などと脅しました。女性が現金約4万円を男に手渡すと、男は逃走。現在も行方は分かっ