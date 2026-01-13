「全日本王座決定戦・Ｇ１」（１３日、芦屋）シリーズ最若手の藤原碧生（２５）＝岡山・１２９期・Ａ１＝が好気配を見せている。１回走りだった２日目９Ｒは２コースから２着。初日から２着２回と堅実にまとめて予選を折り返した。成績通りに仕上がりも充実。「すごくいい足です。どこがというより全体にいい。出口で押しているし、ミスをしても足がカバーしてくれている」と舟足の良さを実感。３日目２走も機力を生かしてさ