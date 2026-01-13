元大阪府知事・大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が13日、自身のXを更新。この日、日本維新の会代表で大阪府知事の吉村洋文氏が次期衆院選に合わせた出直し知事選の可能性を「熟考している」と語ったことに異論を唱えた。橋下氏は「やるにしてもここではないと思う」と反応。「衆議院総選挙では、道州制のストーリーで副首都法案、議員定数削減、都構想を訴え、一定の信任を得た上、副首都法案の審議状況で出直し知事選では