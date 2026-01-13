ノルディックスキー・ジャンプ女子で今季のＷ杯で５勝を挙げ２月のミラノ・コルティナ五輪の金メダル候補に浮上した丸山希（北野建設）が１３日、長野市内で会見を行い、大舞台に向けて「金メダルを取りたいというのが今年一番の目標」と満面の笑みを浮かべ誓いを立てた。今季、一気にブレイクしたニューヒロインだ。昨季までＷ杯の勝利はなかったが、開幕戦を制するとそこから怒とうの３連勝。その後、２勝を加え、１４戦終了