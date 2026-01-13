市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：お願いします。天気のポイントです。 小野：きょう13日夜から再び、西高東低の気圧配置になるでしょう。この先1週間も、短い周期で冬型になりやすい見込みです。13日正午の天気図です。 小野：前線が石川県内に近づいています。この時間、低気圧や前線に向かって非常に強い風が吹きました。最大瞬間風速は、羽咋で31メートル、