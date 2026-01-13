◆大相撲初場所３日目（１３日・両国国技館）上位の取組３番で物言いがつき、取り直しが２番行われるなど、熱戦が相次ぎ、打ち出しが午後６時を回った。まず、関脇・霧島（音羽山）と西前頭３枚目・伯乃富士（伊勢ケ浜）の一番で物言いとなり、攻めていった伯乃富士の足が出るのと、霧島が落ちるのが同時で取り直し。霧島が引き落としで勝利。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）と、小結・若元春（荒汐）の対戦も物言いがついたが、軍配通