玉島警察署 幼稚園に侵入して靴を盗んだとして、岡山県里庄町の建設業の男(56)が13日、建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年12月14日午前2時30分ごろ、里庄町の幼稚園に侵入し、靴箱から女性職員の運動靴1足(時価1000円相当)を盗んだ疑いが持たれています。 幼稚園から被害届を受けて警察が捜査し、男を逮捕しました。 警察の調べに対し男は容疑を認め、動機について「靴のにおい