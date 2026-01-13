東京時間17:43現在 香港ハンセン指数 26848.47（+239.99+0.90%） 中国上海総合指数 4138.76（-26.53-0.64%） 台湾加権指数 30707.22（+139.93+0.46%） 韓国総合株価指数 4692.64（+67.85+1.47%） 豪ＡＳＸ２００指数 8808.54（+49.15+0.56%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83409.38（-468.79-0.56%） １３日のアジア株式は、まちまち。前日の米国株の上昇などを背景にアジア株は一部