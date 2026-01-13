ユーロ圏１０年債利回り格差仏６７、伊６３ｂｐと伊独格差が縮小傾向 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%） ドイツ2.863 フランス3.537（+67） イタリア3.495（+63） スペイン3.257（+39） オランダ2.94（+8） ギリシャ3.364（+50） ポルトガル3.112（+25） ベルギー3.307（+44） オーストリア3.081（+22） アイルラン