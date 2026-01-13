（スタジオ解説）（徳増 ないる キャスター）政治ジャーナリストで元日本テレビ官邸キャップの青山和弘さんにもリモートで解説していただきます。よろしくお願いします。まず、一部報道では高市総理が解散の意向を固めて自民党幹部に伝達したとの情報も報じられていますが、青山さんは現時点での高市総理の解散の検討というのはどこまで進んでいると見ていますか？（政治ジャーナリスト 元日本テレビ官邸