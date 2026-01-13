９日、西安市の書院門歴史文化街区でペット犬の絵を描く画家の陳麗華（ちん・れいか）さん。（西安＝新華社記者／李一博）【新華社西安1月13日】中国陝西省の古都・西安市にある書院門歴史文化街区は、石碑文化で知られる碑林博物館に隣接する一帯で、古くから書画や篆刻（てんこく）などの伝統芸術が集積してきた。近年、伝統的な手法に現代の美意識を融合させたペット肖像画のオーダーサービスが登場し、ペット愛好家や観光客