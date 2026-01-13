JR東日本と日本航空は、きょうから新幹線と航空機を組み合わせた新たな輸送サービスを開始しました。きょう午後、福井県から新幹線で東京駅に運ばれてきたのは「越前がに」などの水産品が入った箱。箱には日本航空のロゴが描かれています。JR東日本と日本航空は、きょうから新幹線と航空機を組み合わせた新たな輸送サービスを開始しました。東京駅に着いた水産品は、その後、トラックで羽田空港に運ばれ、飛行機で台湾へと輸出。通