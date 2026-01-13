連休明け13日の外国為替市場で円相場が対ドルで下落し、一時1ドル＝159円台を付けた。2024年7月以来、1年半ぶりの安値水準。対ユーロでも1ユーロ＝185円を付け、1999年のユーロ導入後の最安値を更新した。東京市場の午後5時現在は前週末比1円45銭円安ドル高の1ドル＝158円93〜96銭。ユーロは1円91銭円安ユーロ高の1ユーロ＝185円38〜42銭。その後、さらに円安が進んだ。支持率が高い高市早苗首相が衆院を解散する意向を固め