“解散風”に翻弄される政治の話題です。高市総理は冒頭解散に踏み切るのか？きょう政府がとった“ある行動”が“事実上の号砲では”との見方が駆け巡りました。午後、自民党本部を訪れ、鈴木幹事長と会談した木原官房長官。衆議院の“解散観測”が広がるなか、今後の日程について意見を交わしたのでしょうか。その木原長官はきょう、衆参両院の議院運営委員会の理事会に出席し、通常国会を今月23日に召集することを正式に伝えまし