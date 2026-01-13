大相撲初場所３日目（１３日・両国国技館）――横綱豊昇龍が義ノ富士に寄り切られ、初黒星。義ノ富士は２個目の金星。横綱大の里は宇良との最初の一番が同体取り直しになり、次の一番を押し倒しで制して３連勝。大関琴桜は小結若元春との物言いがつく勝負をすくい投げで制し、大関安青錦は持ち味の低い攻めで一山本を寄り切り、それぞれ白星を三つ並べた。関脇霧島は同体取り直しの一番で伯乃富士を突き落とし、初日から３