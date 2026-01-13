記者会見する、中部電力浜岡原発の運転終了を求める訴訟の弁護団＝13日午後、静岡市中部電力が浜岡原発（静岡県御前崎市）の耐震設計に関わるデータを不正操作した問題を巡り、浜岡原発の運転終了を求める静岡地裁訴訟の弁護団が13日、静岡市で記者会見し「原子力事業者が作成したデータに依拠した審査では原発の真の安全性は判断しえない」として裁判所に運転終了の判決を下すよう求めた。鈴木敏弘弁護団長は「不正は原子力規