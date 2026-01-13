【プノンペン共同】カンボジアで特殊詐欺をしていた疑いがある日本人13人が現地捜査当局に拘束された事件で、現地当局は13日、送還に着手した。日本人を乗せた航空機がカンボジアの空港を離陸した。同国政府関係者が明らかにした。