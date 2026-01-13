取材に応じ、ポーズをとるジャンプ女子の丸山希＝13日、長野市ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子で今季5勝を挙げている丸山希（北野建設）が13日、長野市内で取材に応じ、初の代表入りが確実な2月のミラノ・コルティナ冬季五輪へ「金メダルを取ることが今年の一番の目標。わくわく感が高まっている」と抱負を語った。昨季までW杯で優勝の実績はなかったが、今季は個人第1戦から3連勝。例年は序盤戦で苦し