高松市にある病院跡地の一部の土壌から、国の基準値を超える水銀が検出されたことが分かりました。現時点で健康被害は確認されていませんが、市は周辺住民に井戸水を飲まないよう呼びかけています。 【写真を見る】病院跡地から国の基準値を超える水銀を検出原因不明も、過去に水銀を含む医療器具を使用【香川】 国の基準値を超える水銀が検出されたのは、高松市宮脇町にある高松市民病院の跡地です。 解体工事に向けて市が指