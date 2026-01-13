李在明（イ・ジェミョン）大統領と高市早苗首相が1月13日午後、奈良県で日韓首脳会談を行い、共同記者発表文を採択した。約1時間30分にわたる会談で、両首脳は経済・安全保障・科学技術・社会分野はもちろん、長生炭鉱水没事故などの過去の歴史問題についても、実務協議を続けていくことで一致した。【注目】習主席、中韓会談で「日本軍国主義に勝利」発言今回の会談は、李大統領就任後5回目であり、石破茂前首相の辞任後、高市首