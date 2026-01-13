日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月13日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 3月限 21246( 20206) 6月限 169( 169) TOPIX先物 3月限 21693( 21693) 日経225ミニ 2月限 15982( 15982) 3月限416446(41644