日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万2500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 107( 107) 松井証券21(21) SBI証券 30(18) バークレイズ証券10(10)