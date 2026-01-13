日本取引所が公表したオプション手口情報によると、13日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年2月限・SQ 2月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万2500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 116( 116) 三菱UFJ証券 50(50) ビーオブエー証券20(20) BNPパリバ証券 18(