1月17日（土）よる9時 第2話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』。上白石萌歌と生田斗真がW主演を務める本作は、毎日をなんとなくやり過ごしていた雑誌編集者（上白石萌歌）が、“動物の求愛行動”にしか興味がない准教授（生田斗真）と出会ったことで繰り広げられる、アカデミック・ラブコメディ。1月10日（土）に放送した第1話を、数々の名作ドラマのレビュー記事を手がける「テレビ視聴しつ」室長・大