毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 兼近＆真之介のグルメドライブ」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。1月11日（日）の放送は、藤木直人と行く埼玉県八潮市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！芸歴30年、これまで100本以上の作品に出演している実力家俳優・藤木が待っていたのは八條八幡神社。今回の放送では、藤木がキャリアや年齢を重ねてからの変化に関する