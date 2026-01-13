長崎バスは、深刻な運転士不足のため今月末からのバスの減便を発表しました。 平日は41便を減らし、約1500人に影響がある見込みだということです。 今月末から減便となるのは、平日の2570便のうち “長崎市内各地を結ぶ41便”で、約1500人に影響が出ると見られています。 また土曜日は、さいかい交通が運行する便を含むすべての路線を “日祝ダイヤ” で運行し、長与町と時津町を結ぶミニバスは土日祝日の運行を休止