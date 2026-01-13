きょうは南風が強く吹いて、3月並みの気温になった所が多くなりました。ただ、こんやから再び強い寒気が流れ込み、北陸や北日本の日本海側では大雪や吹雪になるおそれがあります。あすは、北海道付近にある低気圧が急速に発達する影響で、北日本と北陸は、大荒れの天気になるでしょう。強い寒気も流れこむため、大雪になる所もありそうです。風も強く、日本海側ではホワイトアウトになり、視界が悪くなるおそれがあるので、車の運