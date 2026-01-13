ラーメンレストラン「どうとんぼり神座」は、1月14日〜21日に一部店舗で『共通テスト受験生応援キャンペーン』を実施する。【画像】赤本？ どうとんぼり神座『共通テスト受験生応援キャンペーン』ビジュアル2026年度大学入学共通テストの受験票提示者に対し「必勝チャーシュー（小チャーシュー）」と「煮玉合格（煮玉）」のトッピングをサービスする。「神座は受験に臨む皆様を、あたたかい一杯を通して応援いたします」とエ