高市総理はきょう、韓国の李在明大統領と奈良市内で首脳会談をおこないました。中国との関係で難しい舵取りを迫られる両首脳ですが、連携は確認出来たのでしょうか。記者「いま、韓国の李在明大統領が車から降りてきました。高市総理は笑顔で李在明大統領と握手をしました」高市総理の地元・奈良で行われた日韓首脳会談。会談では、▼トランプ政権との連携や、▼中国を含む地域情勢などが議題となりました。難しい国際情勢の中、両