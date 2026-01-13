日本維新の会の吉村洋文代表が13日の会見で、高市早苗総理が23日召集予定の通常国会冒頭で衆院解散を検討しているという報道について言及した。【映像】吉村代表「戦えばいい」の瞬間吉村代表は「（高市総理からの連絡は）今時点（15時すぎ）で直接受けていません」としつつ、与党としての目標について「もし解散になれば当然与党で過半数を目標に僕自身は考えています」とし、維新としての小選挙区擁立の見通しは「現在擁立、