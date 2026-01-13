◇大相撲初場所3日目（2026年1月13日両国国技館）横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）は人気の業師で東前頭2枚目の宇良（33＝木瀬部屋）を取り直しの末、押し倒し3連勝とした。ただ、最初の相撲はかなり際どい内容だった。立ち合いはもろ手突き。もぐり込まれそうになり引いた。再び攻めようとしたところで宇良に右足を取られ、前のめりに崩れた。尻もちをついた宇良より先に手をついたようにも見えた。軍配は大の里へ。物言