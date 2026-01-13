外国為替市場で円安が進行し、1ドル＝159円台をつけました。2024年7月以来、およそ1年半ぶりの円安水準です。【映像】市場関係者「しばらくは神経質な値動きが続く」外国為替市場では、高市政権が衆議院の解散を検討しているという先週末からの報道をうけ、選挙で自民党が勝てば積極財政が加速し財政が悪化する懸念から円を売る動きが優勢になっています。連休明けのきょうも財政悪化への懸念からさらに円安が加速し、一時1