【ニューヨーク＝木瀬武】米メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリー（ＷＢＤ）を巡る買収合戦で、買収を仕掛けた同業のパラマウント・スカイダンスは１２日、ＷＢＤを米デラウェア州の裁判所に提訴したと発表した。ＷＢＤは米動画配信大手ネットフリックスの買収提案を支持している。しかし、買収金額はパラマウントの提案が上回っているため、ＷＢＤに対しネットフリックスを支持する理由などを開示するよう求めた