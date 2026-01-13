神秘的な輝きを放つ憧れの宝石「ダイヤモンド」。物価高が続く中、“人工ダイヤモンド”の人気が高まっています。13日に「イット！」が取材したのは東京・銀座にある宝飾店。店内には、指輪やネックレスなどダイヤモンドのアクセサリーがずらり。これらは全て“人工ダイヤモンド”です。値段を見てみると、とてもお手頃な4万円台、5万円台の商品もありました。来店客からは「やっぱりダイヤモンドがいい。天然ダイヤモンドと変わら