神奈川県秦野市の山中で発生した火災＝11日神奈川県秦野市は13日、同市の丹沢山地で11日に確認された火災が、13日午後0時40分ごろ鎮圧したと明らかにした。周辺の林野など少なくとも約1.1ヘクタールを焼いたが、人的被害は確認されていない。県警と消防が出火原因を調べる。応援要請を受けた自衛隊や横浜市消防局などのヘリコプターが空中から散水し消火活動に当たっていた。火災は塔ノ岳（1491メートル）に続く「大倉尾根」