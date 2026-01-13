日本共産党の田村智子委員長は13日の会見で、高市総理が23日召集予定の通常国会冒頭で衆議院解散を検討しているという報道について言及した。【映像】田村委員長「まさに自分勝手」「道理のない解散」（発言の様子）田村氏は、高市政権が内政・外交ともに行き詰まっていると指摘した上で、次のように厳しく批判した。「高市総理が国会論戦に耐えられないと。追いつめられている状況を、うわべの高い支持率に頼って、反動的打開