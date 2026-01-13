食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。植野さんが紹介するのは「上海焼きそば」。東京・神楽坂にある町中華の名店「宝龍」を訪れ、麺にスープと醤油の旨みをたっぷり吸わせ、もちもちとした食感とやさしいコクを生み出した店の看板メニューを紹介。2代目夫妻と3代目の兄弟が家族一丸となって切り盛りする店の歴史にも迫る。親子一丸となって切り盛りする